تخريج الدفعة الأولى للموظفين المرشحين للدورة التدريبية في مجال الرخصة الدولية «ICDL»

عين ليبيا

تم صباح الخميس الموافق 2018.2.22 م بمعهد الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية، تخريج الدفعة الأولى من الموظفين المرشحين للدورة التدريبية في مجال الرخصة الدولية «ICDL»، وذلك من قبل رئيس ووكيل الأكاديمية الليبية وبحضور مدير مكتب التدريب والتعاون الدولي وأعضاء اللجنة العليا للتدريب بهيئة الرقابة الإدارية، حيث تخلل حفل التخريج توزيع الشهادات علي المنتسبين بالدورة.

من المعلوم أن الدورة التدريبية أقيمت خلال الفترة من 31_12_2017م واستمرت إلى غاية 22/2/2018م بإشراف مكتب التدريب والتعاون الدولي بالهيئة، وستتواصل فعاليات الدورات التدريبية للموظفين المرشحين وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل مكتب التدريب والتعاون الدولي.

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