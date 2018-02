المتوسط :

أدان منتسبو القوات الخاصة الصاعقة، من ضباط، وضباط صف، وجنود، واحتياط، وقوات مساندة، الأعمال التي يقوم بها بعض المواطنون تحت اسم القوات الخاصة وتخل بالأمن العام للوطن والمواطن.

وأفاد المنتسبون، في بيان لهم، بأنهم غير مسؤولين عن التصرفات الفردية التي قد تصدر عن بعض الأفراد غير المنضبطين، بحسب ما جاء في البيان، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون القوات الخاصة.

وأكد المنتسبون بأنهم ملتزمون بالضوابط العسكرية وأن الجميع بلا استثناء تحت طائلة القانون، منوهين إلى عدم الزج بالقوات الخاصة، التي دفعت خلال الحرب على الإرهاب ألفا وأربعمئة شهيد، وألفين وأربعمئة جريح، في أي تصرفات فردية قد تنتج عن أي أفراد غير مسؤولين، بحسب البيان.

The post منتسبو القوات الخاصة يستنكرون أي افعال تخل بأمن الوطن والمواطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية