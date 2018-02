المتوسط:

قال مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، إن دوريات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، قامت بمداهمة مصنعي خمور أحدهما في بنغازي، وذلك بناءً على تعليمات مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الظواهر السلبية وضبط الخارجين عن القانون .

وأضاف أنه تم مداهمة مصنع بمنطقة الماجوري خلف العيادة يخص شخص مطلوب لسوابق جنائية والمصنع الثاني بمنطقه القرية خلف معسكر الصاعقة.

وتابع أنه تم تحريز كمية 50 جالون سعة 20 لتر و4 خزانات بسعة أجمالية 4000 لتر و4 براميل حديد معدة للتقطير لتكون المحصلة النهائية للكمية المحرزة من الخمرة 5800 لتر وتحريز المعدات الخاصة بالتصنيع .

The post «درويات البحث الجنائي» في بنغازي تداهم مصنعي خمور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية