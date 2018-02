المتوسط :

شن جهاز الحرس البلدي بنغازي حملته لضبط عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين في مناطق عدة بالمدينة.

وأفاد آمر غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي المقدم “توفيق الورفلي”، أن الحملة بدأت في منطقة الصابري خلال اليومين الماضيين، وستتواصل لتشمل بقية المناطق، مشيرا إلى أن عملية الاتلاف تتم بصورة صحيحة، بالتعاون مع عضو لجنة الاتلاف المكلف من قبل إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية.

The post الحرس البلدي بنغازي يشن حملة على المواد الغذائية منتهية الصلاحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية