ليبيا_الآن| أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم السبت، عن وضع “حقل الفيل” النفط…

#ليبيا_الآن| أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم السبت، عن وضع “حقل الفيل” النفطي تحت حالة القوة القاهرة، وذلك بعد إطفاء الحقل أول أمس الخميس ، وإجبار شركة ملّيتة المشغلة له على المغادرة وإخلاء الحقل من العاملين به، بعد قيام حرس المنشآت النفطية (فرع فزان) بتهديدهم ودخول المكاتب الإدارية بالحقل والعبث بالأوراق الرسمية للإدارة وإطلاق الرصاص في الهواء، مطالبين بدفع مستحقات مالية متأخرة وتنمية المنطقة المحيطة بالحقل.
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