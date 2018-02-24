رسميا.. كاجمان خارج أسوار العدالة والبناء

قدّم عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، السبت، استقالته بشكل رسمي من حزب العدالة والبناء، دون أن يوضح أسباب الاستقالة التي قدمها بشكل مبدئي يوم 13 فبراير الحالي.

وأكد كاجمان في كتاب استقالته، على دور الحزب في المساهمة الفعالة في إخراج الاتفاق السياسي إلى حيز التنفيذ بما يُلبّي الحاجة الملحة لإنهاء حالة الانقسام والصراع السياسي في ليبيا، مضمنا شكره وتقديره على الثقة التي منحت له طوال فترة انضمامه لحزب العدالة والبناء.

ويعتبر كاجمان من المحسوبين شعبيا على الإخوان المسلمين في الجنوب، فهو عضو مؤسس لحزب العدالة والبناء، ورئيس مكتبه في منطقة الشاطئ في 2012، قبل أن يستقيل من الحزب.

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