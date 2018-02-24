وفد من الأمم المتحدة يزور سجن الكلية الجوية بمصراتة

قام وفد من الأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان بزيارة إلى سجن الكلية الجوية بمدينة مصراتة للإطلاع عن كثب على أوضاع السجن والمعتقلين. وقال المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية إن وفد البعثة الأممية ضم كل من السيد عروة الهباهبة والسيدتين ديانا طحاوي وخلود نجم رافقهم مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية الليبية العقيد أحمد أبوكراع .

والتقى الوفد الأممي مع مدير السجن عباس المحيشي ونائبه أبوبكر الزباطي وبعض العاملين بالسجن حيث طرح الوفد أسئلة واستفسارات حول أوضاع النزلاء من الناحية القانونية والإنسانية. وأوضح المكتب، أن الوفد قام خلال الزيارة بجولة داخل أقسام السجن وتحدث مع السجناء دون إستثناء، وقُدمت له جميع التسهيلات لغرض الاطلاع والدراسة بكل شفافية وموضوعية .

وأشار جهاز الشرطة القضائية إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص إدارة الجهاز والمؤسسة على التعاون مع كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان في السجون. يذكر أن الزيارة تمت بالتنسيق بين رئيس جهاز الشرطة القضائية محمود أبوحميدة وقسم سيادة القانون وحقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

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