‎وزارة الصحة بالمؤقتة ترسل قافلة طبية ‎لأهالي تاورغاء في قرارة القطف

أخبار ليبيا 24 – خاص

‎سيرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية والطبية لعائلات تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف قرب المدينة بعد توقف رحلة عودتهم إلى المدينة منذ الأول من فبراير الجاري.

‎وقال مدير غرفة الإسعاف والطواري بديوان وزارة الصحة أبراهيم اليتيمي، اليوم السبت، إن القافلة الطبية مكونة من مجموعة الادواية والمستلزمات والمعدات الطبية والاحتياجات الفعليه في مجال الإسعافات الاوليه وعقار لذع العقارب نظرا لاصابة عدد من الحالات في تلك المنطقة الصحراوية من أهالي تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف.

‎وأضاف أليتيمي ، أن القافلة تحتوي أيضا على أسره طيبه تم تسليمها للمستشفي الميداني بمخيم قرارة القطف بحضور رئيس المجلس المحلي تورغاء فيما تقوم وزارة الصحة المؤقتة علي تجهيز مستشفى ميداني متكامل، بالإضافة إلى توفير الأدوية، لمن يعانون من أمراضا مزمنة مثل الضغط والسكري وبعض الأمراض الأخرى.

‎ونوّه رئيس غرفة الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة المؤقتة ، إلى أن الوزارة تسعي الي توطين العلاج وتسهيل تقديم الخدمة الصحية لنازحي تاورغاء بالمخيم عن طريق تجهيز المستشفي الميداني الي حين انتهاء الازمه الحاليّه يتم من خلالها تقديم الفحص والتشخيص والدواء المجاني.

يُذكر أن مخيم قرارة القطف الذي يقطنه أهالي تاورغاء؛ يقع على بعد 85كم عن مدينة ببني وليد؛ في حين يبعد عن مدينة تاورغاء مسافة 25كم.

ويشار إلى أن القافلة أرسلت مساء يوم الجمعة بتعليمات من وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب وفق خطه طبية منظمه معده مسبقا برئاسة رئيس غرفه الاسعاف والطواري إبراهيم اليتيمي وعضوية كلا من مفتاح ناصر وعبدالفتاح الوحيشي ومحمد العبد وعدد من موظفي الديوان بوزارة الصحة

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