احتفالا باليوم العالمي للمياه.. « النهر الصناعي» ينظم لقاء عمل

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، عن تنظيم لقاء عمل علمي عن المشروع، وذلك يومي الثالث والرابع من شهر مارس القادم، بقاعة مؤتمرات فندق تيبستي في مدينة بنغازي.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للمياه، حيث سيقام اللقاء خلال الفترة الصباحية وسيستعرض تكلفة المشروع والميزات التنافسية، وكذا الأحواض الجوفية لمصادر الإمداد، والمقاييس العالمية لجودة المياه وأسباب المعالجة، إضافة لتأثير المشروع على البيئة، واستمرار الإمداد المائي دون انقطاع طيلة 27 سنة، وغيرها من المواضيع.

