مؤسسة الإذاعة في حكومة ليبية موازية توقف عمل راديو الوسط الذي يبث من القاهرة

أعلنت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للحكومة المؤقتة الموازية برئاسة عبد الله الثني وقف بث راديو الوسط بشكل كامل ونهائي في نطاق سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وقررت المؤسسة سحب إذن مزاولة العمل الممنوح لبوابة الوسط، ومنع وحظر تعامل إدارات الحكومة الليبية المؤقتة غير المعترف بها دوليا مع راديو وموقع بوابة الوسط.

وأوضحت المؤسسة بوابة الوسط الإعلامية تلقت تمويلا ماليًا من دولة قطر بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 20 فبراير الجاري بعنوان “يوميات الود والخصام تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر”.

وقالت المؤسسة إنها تعرضت إلى حملات من بوابة وراديو الوسط التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها على خلفية إيقاف بثها في نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة لعلاقة هذه المؤسسة بقطر.

وجاء في بيان المؤسسة أن مالك بوابة الوسط تحدث في التقرير عن صحة حصوله على تمويل من قطر حيث قال إن التمويل كان محدودا وقد توقف.

ويدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة الثني حاتم العريبي الذي يشغل أيضا منصب الناطق باسم الحكومة، وتدير حكومة الثني غير المعترف بها دوليا شرق ليبيا فقط بالتحالف مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد عملية الكرامة.

الجدير بالذكر أن مقر حكومة الثني يقعد في منطقة صغيرة في ضواحي مدينة البيضاء وذلك بعد أن أخرج سكان ومسؤولو مدينة البيضاء الحكومة من مقرها منذ عامين بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي انبثقت عن الاتفاق السياسي الليبي بين الأطراف الليبية المختلفة، تدير غرب ليبيا من مقر الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.

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