«معيتيق» يُشارك في احتفالية «جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف» بـ مصراتة

شاركَ نائبُ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، مَساء اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها جمعية أبطال ليبيا لِفاقدي الأطراف بمدينة مصراتة، إحياءً للذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأشاد «معيتيق»، بحجم التضحيات التي قدمتها شريحة «مبتوري الأطراف» خلال الثورة، كونهم إحدى ركائز بناء الدولة في كل المجالات، وشدَّدنا على ضرورة الاهتمام بهم ومَنحهم حقوقهم كاملة وتوفير كل احتياجاتهم التي يكفلها لهم القانون، مشيرين لِدورهم البارز في السلام والاستقرار في ليبيا.

وشاركَ في هذه الاحتفالية، العديد من النواب ووزير الداخلية ورئيسي هيئتي الشهداء والمفقودين والثقافة وعميد وأعضاء المجلس البلدي وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر غرفة العمليات العسكرية للبنيان المرصوص وآمر غرفة العمليات الخاصة مصراته وقنصل دولة تركيا لدى ليبيا والوفد المرافق له، حيثُ استعرض خلاله عرض مرئي أبرزت فيه ملاحم التضحيات لذوي الإعاقة مواقفهم في بناء الدولة، إضافة للأعمال التي قدَّمتها الجمعية، ومنها مشروعها الطموح الخاص بذوي الإعاقة، «المنتجع الطبي الترفيهي»، بالإضافة لرؤيتها المستقبلية للعام 2018.

وفي ختام الحفل، قام «معيتيق» بـ جولة تفقدية داخل مركز تركيب وصيانة الأطراف الصناعية والمراجع العلاجي والترفيهي لذوي الإعاقة في مراحله الأخيرة، حيث أكدَّنا على استمرار دعم المجلس الرئاسي للجمعية التي تمَّ إنشاؤها من أجل هذه الشريحة التي قدَّمت أطرافها حتى ينعم الليبيين بالحرية والسلام.

