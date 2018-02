الجمعية العمومية للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تناقش قانون حماية الإعلامي

المتوسط :

بحث رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي،، اليوم السبت، خلال الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للنقابة، اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية الماضية.

و أستعرض “المهدوي”، خلال الاجتماع الذي حضره 46 إعلامي رياضي موزعين على مناطق طرابلس بنغازي، اجدابيا، الكفرة، الواحات، شحات ،المرج، تقرير رئيس مجلس الادارة عن سنة 2017 ،موضحا بأنه تم تسمية عميد الإعلاميين فيصل فخري رئيسا فخريا للنقابة.

وأشار ” المهدوي” إلى أنه تم خلال الاجتماع تخويل رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة متخصصة لوضع ضوابط للإعلاميين والمصورين المنتسبين من مراكز ومكاتب إعلام الأندية للبدء بإعداد مشروع قانون حماية الإعلامي الرياضي تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية للنقابة وعرضه على اللجنة القانونية بمجلس النواب..

وقال ، إن الاجتماع ناقش عة بنود منها: عرض و 2017 ، وتعديل واضافة بعض المواد للنظام الأساسي، بالإضافة إلى عرض استقالة عضو مجلس الإدارة نزار المتجول

