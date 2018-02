المتوسط:

ثمَّن عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، مصباح دومة، جهود وفد المصالحة من مشائخ وعمد وأعيان برقة، ونشد على أيديهم في إتمام المُصالحة الاجتماعية بين قبائل الجنوب «التبو وأولاد سليمان والقذاذفة».

ودعا «دومة»، خلالَ تدوينةٍ لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، أحمد بركة، للعدول عن استقالته من الوفد لما لهُ من دورٍ كبيرٍ في إنجاح هذا العمل الصالح وهو إصلاح ذات البين وتوحيد الجهود في إرساء الأمن والاستقرار وحماية الجنوب الليبي من خطر الاعتداء الخارجي والإرهاب.

The post «دومة» يُثمن جهود «أعيان برقة» في إتمام المُصالحة بين قبائل الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية