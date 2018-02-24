تخريج الدفعة الـ 10 من كلية الصيدلة بجامعة عمر المختار بدرنة

احتفل ، في مدينة درنة بتخريج الدفعة العاشرة من كلية الصيدلة بجامعة عمر المختار.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت الخميس الماضي بفندق لؤلؤة درنة أولياء أمور الطلبة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة والعاملين بالكلية .

وكرم عميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة خلال الاحتفالية الطلبة الخريجين الأوائل ، كما تم تسليم شهائد التخرج على الطلبة الخريجين.

وشهدت الاحتفالية فقرات منوعة ألقيت خلالها كلمات الشكر والتقدير للعرفان لأعضاء هيئة التدريس ، ولأولياء الأمور وللطلاب على الجهد المشترك من أجل الوصول إلى مرحلة التخرج.

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