«حسني بي»: ليبيا دولة مليارديرية ولا تحتاج رجل أعمال يقودها

المتوسط:

أكّد رجل الأعمال الليبي، حسني بي، أنَّه لمْ يُفكر يومًا ما في أنْ يكونَ سياسيًا، لأنَّها ليست من طموحاته ولا أفكاره، مضيفًا أنَّهُ على أتم الاستعداد لمساندة أي رجل دولة يرى في شخصه مُساهمة ولو بسيطة وقليلة لدعم أفكاره ورؤيته، قائلاً: «مُستعد للمساهمة المعلوماتية.. لكن المالية لا».

وأضاف «حسني بي»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية،: «أعتقد أنَّ الدولة التي بهاميزانية عامة مليارديرية لا تحتاجُ لرجل أعمال يَدعمها ماديًا، فالدولة هي من يجب أن تدعم الشباب والمبادرات الناشئة وتخلق مناخًا يُشجع على الاستثمار».

