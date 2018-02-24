إيشلر: ننتظر إفتتاح مطار طرابلس العالمي لتسيير رحلات الخطوط التركية الى ليبيا

ليبيا – أكد مبعوث أردوغان إلى ليبيا أمر الله إيشلر رغبة تركيا بتعزيز العلاقات مع ليبيا لأن العلاقة بين البلدين قوية وعريقة عبر التأريخ وتعززت بعد حقبة سبعينيات القرن الماضي عن طريق الشركات العاملة والتي إكتسبت تجربة كبرى ونجحت في الكثير من المشاريع.

إيشلر أوضح في كلمته اليوم السبت خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والإستثمار المنعقد في مدينة إسطنبول بأن هذا المؤتمر قد تم تنظيمه في الوقت المناسب بجهود مثمنة من مسؤولي السفارة والقنصلية الليبية مبيناً بأن ليبيا حصل بها بعد الثورة وخصوصا بعد العام 2014 مشاكل وتم تعيينه مستشاراً وممثلاً للشأن الليبي وبدأ العمل مع كل الأطراف لحل المشاكل من خلال الحوار فنظرة تركيا إلى ليبيا نظرة أخوة وهي لا تميز بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فالأخيرة عزيزة على الأولى وكل الليبيين أخوة للأتراك حتى وإن كان بينهم بعض المشاكل.

وشدد إيلشر على وقوف تركيا ضد التدخل الخارجي في ليبيا مع أهمية قيام الليبيين بوضع نقطة نهاية للمشاكل في ليبيا من أجل التقدم والتوجه نحو الأمام فتركيا تتمنى من أن يتجاوز الليبيين هذه الأزمة لتحقيق الأمن والتنمية فيما كانت تركيا من أولى الدول التي فتحت سفارتها في ليبيا مع إيطاليا على أمل إفتتاح مطار طرابلس العالمي لبدء الرحلات المباشرة بين الخطوط التركية بين تركيا وليبيا وبشكل طبيعي.

وأضاف بأن هنالك نية وإرادة لدى الحكومة التركية بإلغاء التأشيرة مرة أخرى ولكن الأمر يحتاج إلى إستقرار ليبيا وبأن هذا العام سيكون إيجابياً بالنسبة لمستقبل البلاد مبيناً بأن التأشيرة تعيق تطور العلاقات وتم فرضها لأسباب أمنية فيما ستكون نتائج المؤتمر إيجابية وستدفع العلاقات الإقتصادية إلى الأمام حيث ستسهم عودة الخطوط الجوية التركية بعودة عودة الشركات فالسفارة والقنصلية التركية مفتوحة مع وجود إرادة بفتح قنصلية بالمنطقة الشرقية خاصة في بنغازي فلدى الطرفين التركي والليبي الإرادة السياسية في تطوير العلاقات.

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