صور..’الكاديكي’ تكشف حقيقة تعرضها للاعتداء

فندت الفنانة نور الكاديكي ما تداول من شائعات حول الاعتداء عليها بالضرب في مدينة بنغازي من قبل مجموعة ترتدي الزي العسكري.

وقالت الكاديكي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إنها لم تزور ليبيا منذ عام 2014، وإن ما تم تداوله من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها بآثار ضرب على وجهها، هي صور من عمل الفني تقوم بتصوريه الآن.

وأشارت الكاديكي إلى أنها تقوم الآن بتصوير مسلسل “السر”، وتجسد خلاله دور فتاة اسمها “نهلة” تتعرض على أحداث درامية مثيرة، وإن الصور المتداولة هي جزء من المسلسل.

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