المتوسط:

بحضور رئيس جامعة طرابلس الدكتور، نبيل النطاح، احتفلت كلية الطب البيطري، صباح اليوم، بخريجي طلبة البكالوريوس والماجستير من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام 2015-2016.

وشارك في هذه الاحتفالية، الدكتور المدني دخيل رئيس الجامعة السابق وعدد من عمداء الكليات ومسجل عام جامعة طرابلس وعميد كلية الطب البيطري بجامعة عمر المختار وعميد كلية الطب البيطري بجامعة الزيتونة، وأيضا عميد كلية التقنية الطبية بجامعة جفارة، حيث تم إلقاء مجموعة من الكلمات، وتكريم الأوائل وتوزيع الشهادات على الخريجين وسط جمع من الحضور الكريم.

يُشار إلى أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تُقيمها كلية الطب البيطري احتفالاً بـ ذكرى الستين لتأسيس جامعة طرابلس، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

The post احتفالية لخريجي كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية