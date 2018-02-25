بشير صالح يعاني إصابة بليغة جرّاء محاولة اغتياله

قال مقرّبون من عائلة مدير مكتب العقيد معمر القذافي، رئيس محفظة أفريقيا خلال النظام السابق بشير صالح (72 عاما)، إنّ الأخير تعرّض لإصابة بليغة جرّاء إطلاق النار عليه في جنوب أفريقيا أمس في محاولة لاغتياله.

وكانت قناة «ليبيا الأحرار» نقلت عن عائلة بشير صالح، أمس الجمعة، أن «حالته الصحية مستقرة».

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تُصدر عائلة بشير صالح تعليقًا رسميًا حول ما جرى.

وكان بشير صالح، أعلن في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، في شهر سبتمبر العام الماضي، أنه يعمل مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام القذافي قادر على «جمع الليبيين حوله من جديد».

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