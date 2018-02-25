الشركة الليبية للبريد والاتصالات تطلع على سير العمل بمكتب المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب والمدير العام رجب بن رجب اجتماعاً بمقر الشركة بمدينة طرابلس مع مدير مكتب الإدارة العامة للشركة القابضة بالمنطقة الشرقية أسامة الزواوي، للاطلاع علي سير العمل بمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية واستعراض مجموعة من الخطط والمشاريع التي تم إعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، إلى أهم التحديات التي تواجه عمل إدارات مكاتب وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة ووضع التدابير اللازمة لمعالجتها.

وقدم مع مدير مكتب الإدارة العامة للشركة القابضة بالمنطقة الشرقية أسامة الزواوي، خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات والخطط لدعم عمل غرفة طوارئ قطاع الإتصالات بالمنطقة الشرقية والتي من شأنها المساهمة في تدليل الصعاب اللوجستية والفنية التي تواجه فرق العمل بمختلف الشركات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وضعتها إدارة الشركة لضمان تكاتف وتوحيد الجهود لإستئناف تنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمة ومن كفاءة موظفي قطاع الإتصالات.

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