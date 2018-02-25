الصول: البرلمان لم يدرج مشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جدول أعماله

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول على أنه لم يتم إدراج مشروع قانون الاستفتاء على الدستور حتى الآن على جدول أعمال البرلمان.

الصول بيّن وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن المدرج على جدول الأعمال هذا الأسبوع هو مشروع القانون المتعلق بآلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والمكون من ثلاثة أعضاء لإقراره، مشيراً إلى أنه يحظى بأهمية داخل البرلمان من أجل التوافق مع أعضاء مجلس الدولة وذلك لاستكمال مقترحات تعديل الاتفاق السياسي.

ورجح عضو مجلس النواب أن يعقب الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالاتفاق السياسي مناقشة مشروع قانون الاستفتاء والتعديلات التي تجرى عليه وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق قال رئيس هيئة الدستور نوح عبد السيد إن مجلس النواب لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن على الرغم من مخاطبة الهيئة للجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنه لا يوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.

وأضاف عبد السيد أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب وأنها متمسكة بالإعلان الدستوري الذي توافق عليه الشعب، معتبراً أن الخطوة المتبقية تعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا.

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