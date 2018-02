رُغم الانتقادات.. «سلامة» يُواصل الغزل في البرتقال الليبي بأبيات «درويش»

المتوسط:

في تغريدةٍ لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتبَ مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا الدكتور، غسان سلامة، «أحبّ البرتقال.. وأكره الميناء».

وأكمل هذه التغريدة، قائلاً: «على الميناء وقفت.. وكانت الدنيا عيون الشتاء وقشرة البرتقال لنا.. وخلفي كانت الصحراء!.. أحد أبيات الشاعر محمود درويش».

وفي سياقٍ ذي صلة، قال «سلامة»، خلالَ تغريدة له على «تويتر»، منذُ عدة أيام مضت،: «أعاد البرتقال الليبي الأنيق القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم مذاقا عرفته في طفولتي وكدت أنساة : أبو صرة طبعا، والشموطي خصوصا وقد احتفظ في ليبيا بتلك النكهة الفريدة التي فقدها في غيرها من البلدان».

وعقب تغريدة «سلامة»، انهالت التغريدات تعليقًا على ماكتبه، وقال أحد المغردين: «تنبيه : يا أستاذ غسان انت لست مندوب منظمة الفاو للأغذية لتقوم ببحث عن سلالات فاكهة البرتقال فى ليبيا الظاهر أنك فشلت وستكمل المدة المتبقية سياحية».

بينما وصف مغرد آخر تغريدة سلامة بـ «مهرجان السلام للبرتقال بورشفانه»، وغرد آخر قائلاً: «سلم طاقتك الوطن رايح وانت تحكي عالبرتقال».

