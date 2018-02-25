محمد صلاح يسجل.. ويحقق 4 أرقام قياسية مع ليفربول

كتب: علي الزيني

حقق النجم المصري محمد صلاح جناح منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى 4 أرقام تاريخية بعد تسجيله هدفا فى شباك وستهام يونايتد حيث سجل الفرعون المصري الهدف الثانى للريدز.

واكتسح ليفربول نظيره وستهام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يعادل رقم سواريز

عادل الدولي المصري محمد صلاح رقم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول السابق بعدما سجل هدفه رقم 31 هدفًا هذا الموسم وبات هدف صلاح اليوم هو الهدف رقم 31 له في الموسم خلال 37 مباراة وهو بذلك يعادل رقم لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي وليفربول السابق الذي سجل 31 هدفًا في موسم 2013/14.

محمد صلاح يتقاسم صدارة هدافى الدوري الإنجليزى مع هاري كين

ويتقاسم صلاح حاليًا ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي مع هاري كين مهاجم توتنهام بـ23 هدفًا.

محمد صلاح أول لاعب في البريميرليج يساهم بـ40 هدفًا بجميع البطولات.

محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزى يساهم بـ40 هدفا مع ليفربول الإنجليزى فى جميع البطولات حيث أحرز 23 هدفا فى الدوري و7 أهداف فى دوري الأبطال وهدفا وحيدا فى كأس الاتحاد فضلا عن صناعته 9 أهداف.

محمد صلاح أكثر لاعب يسجل بيسراه في موسم واحد

كسر صلاح، اليوم السبت، الرقم القياسي المسجل باسمه من الأساس، حيث أحرز هذا الموسم 20 هدفًا بقدمه اليسرى حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل بيسراه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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