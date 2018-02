رسميًا.. «كاجمان» يُقدم استقالته من «العدالة والبناء»

المتوسط:

بشكل رسميٍ، استقالَ عضو المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، السبت، من حزب العدالة والبناء، دون أنْ يُوضح أسباب استقالته.

وأشار «كاجمان»، في بيان استقالته، إلى دور الحزب في المُساهمة الفعّالة في إخراج الاتفاق السياسي إلى حيز التنفيذ بما يُلبّي الحاجة المُلحة لإنهاء حالة الانقسام والصراع السياسي في ليبيا.

وعبّر «كاجمان»، عن شكره وتقديره على الثقة التي مُنحت له طوال فترة انضمامه لحزب العدالة والبناء، إذ يُعد «كاجمان» من المحسوبين شعبيًا على الإخوان المسلمين في الجنوب، وهو عضو مؤسس لحزب العدالة والبناء، ورئيس مكتبه في منطقة الشاطئ في 2012، قبل أنْ يستقيل من الحزب.

