كلوب يصف صلاح بـالجشع: هذا ما نحتاجه

كتب: علي الزيني

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداء الدولي المصري محمد صلاح أمام وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج، حيث انتصر الريدز برباعية مقابل هدف.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وبدأ المباراة أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 86 حيث خرج بديلًا.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي: "أحب رغبة محمد صلاح في تسجيل الأهداف، فهو ينطلق بقوة معتمدًا على سرعته، وقام بتغيير المراكز مع روبرتو فيرمينو، وساديو ماني فعل نفس الشيء، وإذا لم نفعل ذلك لن نسجل الأهداف".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب جشع لتسجيل الأهداف، وهذا ما نحتاجه، ونجح في التسجيل من فرصة لم تكن قوية، وكان هدفًا رائعًا".

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 57 ليصل لوصافة جدول ترتيب البريميرليج، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

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