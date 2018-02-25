ناكر : النظام السابق لن يعود عبر سيف الإسلام القذافي أو غيره

ليبيا – أكد رئيس حزب القمة عبد الله ناكر بأن “الثوار” أناس بسطاء كان حلمهم تنحية النظام السابق ولم يخططوا لما بعده ولم يعتبروا الأمر إنقلابا لهم على حكم بل “ثورة شعب” ويرجع كل من أخطأ بحق “الثوار” إليهم لأنه راغبون ببناء البلاد.

ناكر أوضح خلال إستضافته في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى الـ7 لـ”ثورة 17 فبراير” أذيعت أمس الجمعة عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن “الثوار” سلموا ليبيا على طبق من ذهب لأناس كان الخير متوقع منهم إلا أن كل واحد منهم أتى بمجموعة وكل مجموعة لديها أجندة تنفذ لصالح أطراف خارجية دولها تنعم بالأمن والأمان والإستقرار الإقتصادي على حساب ليبيا مبيناً بأن “الثوار” في الزنتان ليسوا نادمين على مشاركتهم في “ثورة 17 فبراير”.

وأضاف بأن هذه “الثورة” وفرت الحرية والكرامة ولم تكن سبباً فيما يعانيه الليبيون من نقص السيولة النقدية وهو ما يحتم قيام “الثوار” بدخول مجال السياسة وإنشاء بعض الأجسام لأن الدولة تحتاج لدستور ومؤسسات وإنتخابات وصندوق يحكم بين الليبيين فـ”الثورة” ما زالت موجودة وعلى رجالها أن يقرروا القرار الحقيقي فيما يتعلق بالمصالحة وإعادة النسيج الإجتماعي وتلاقي القبائل الذي من الممكن أن يبعد شبح الموت والإنقسام عن الليبيين إذ لا يوجد رابح من الحالة التي تمر بها البلاد حاليا.

وتحدث ناكر عن وجود محسوب على النظام السابق يأجج في الإعلام وهو تاجر كان يأتي بالجواري والمغنيات للقائد ويتكلم الآن عن الشرف فيما لو كان أهل الزنتان داعمين للنظام السابق ما كانوا قد ثاروا عليه مشيرا إلى كون الزنتان جامعة لكل الثوار الليبيين وبأنها تملك لجنة متخصصة بالأمن والأمان والمجلس العسكري والقوة العسكرية في وقت يجب فيه أن يكون هناك فروع للأحزاب في كل مكان من ليبيا لنشر الديموقراطية وحرية الرأي والإعلام الحقيقي.

وتطرق ناكر إلى عدم وجود صعوبة بالتنقل في المدن الغربية فكل المناطق والطرق مؤمنة والمشاكل تحل إجتماعيا ومنهم الموجودين في طرابلس ومصراتة الطالبين بالجلوس معا بعد أن وضح من هم “الثوار” ومن هم ضد أو مع ليبيا فيما سيقف مع أي شخص ينتخبه الليبيون من أجل ليبيا وليس مع من يود أن يحكم بالقوة فالتنافس الشريف مطلوب لإختيار حاكم لليبيا وهو ما يتحم وقف حالة التحكم الخارجي بالبلاد عن طريق جعل كافة اللقاءات داخلها والتسامح لاسيما من قبل من هم في مصراتة وتدخل المشائخ لرفع الغطاء عن السراق.

وأضاف بأن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل حقيقي فهذا المجتمع لا يهمه سوى النفط والغاز مبيناً بأن “ثورة 17 فبراير” هي من أتت بالمهرجين في الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق فيما لن يعود النظام السابق عن طريق سيف الإسلام القذافي أو غيره ولا وجود لأقليات في ليبيا فالأمازيغ والتبو والطوارق ليبيين وليسوا أقليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية