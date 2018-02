المتوسط:

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح عبد الله، إنَّ «مجلس النواب»، لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن.

وأضافَ «عبد الله»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنَّه لا يُوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.

وأشار «عبد الله»، إلى أنَّ الهيئة لا تملك أي سلطة على مجلس النواب، وأنها مُتمسكة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي، وأن الخطوة المتبقية تُعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا.

The post رئيس «التأسيسية»: «النواب» يتجاهل مُطالبات الهيئة حول قانون الاستفتاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية