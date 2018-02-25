جوتشي متهمة بإهانة الحجاب في أسبوع الموضة بميلانو (صور)

منذ انطلاقه يوم الأربعاء الماضي، جذب أسبوع الموضة في ميلانو، ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث السكان بعد روما، أنظار الكثيرين حول العالم بشكل عام، ونجوم هوليوود بشكل خاص، حيث شهد إطلاقه حضور عدد من المشاهير، من بينهم عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" والأمريكية "أوليفيا باليرمو" والممثلة البريطانية "ميلي بوبي براون" والممثل الأمريكي "كيلفن هاريسون جيه آر" وغيرهم.

وتنافست عدد من دور الأزياء العالمية على تقديم أحدث مجموعاتها لخريف 2018 في "ميلانو"، والتي تعتبر عاصمة الموضة والأزياء حول العالم، وكان من بين المتنافسين دار أزياء "برادا"، والتي أبهرت الجميع بتقديم عرض أزياء مضيء، ودارا أزياء "فيندي" و"جوتشي"، واللتان قدمتا مجموعة من أروع مقتنياتهما، والتي اتسمت بالأناقة والغرابة في بعض الأوقات.

وفاجأت دار أزياء "جوتشي" الإيطالية الجميع في أسبوع الموضة بميلانو بتقديم مجموعة سيطرت عليها الإكسسوارات الغريبة، والتي كان من بينها حمل العارضين لرأس ثانٍ مزيف، واصطحاب بعضهم للحيوانات الأليفة أو الثعابين والتنانين المجنحة، وارتداء البعض للحجاب ورابطات الرأس، في حين ظهرت إحدى عارضات الأزياب بـ"عين ثالثة" مزيفة!

وقد تكون "جوتشي" نجحت في لفت الأنظار إليها بتلك الإكسسوارات الغريبة، إلا أن تلك الطريقة لم تكن إيجابية على أي حال، حيث لاقت "جوتشي" اتهامات عنيفة بشأن اعتمادها على الغرابة في عرضها، ما لفت أنظار الكثيرين إلى الإكسسوارات بشكل أكبر من النظر إلى الملابس المعروضة في حد ذاتها.

ولاقت "جوتشي" انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" بشأن استخدامها الحجاب كجزء من تقديم عرضها، حيث اتهمها البعض بإهانة الحجاب، في حين اتهمها آخرون بإهانة طائفة السيخ، خاصة بعد ظهور عارضي أزياء يرتدون رابطات الرأس المميزة لرواد تلك الطائفة.

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