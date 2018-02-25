القوات الخاصة تصدر أمرا بترقية ضحايا عملية الكرامة من العسكريين وترسل “جحيم الصاعقة” إلى درنة شرق ليبيا

أصدر آمر القوات الخاصة التابعة لعملية الكرامة ونيس بوخمادة السبت أمرا بترقية قتلى وجرحى الصاعقة الذين صرفت لهم أرقام عسكرية نظامية إلى رتبة عريف.

وقال ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة إن الصاعقة بدأت في تجهيز سرية قتالية من الكتيبة الأولى سميت (جحيم الصاعقة المقاتلة ) مبينا أنها تستعد الآن للتوجه إلى درنة ..

وأوضح ميلود الزوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر أمر بتخصيص مركز تدريب سلوق للقوات الخاصة لتخريج دماء جديده .

وتأتي هذه التطورات بعد التوترات الأخيرة بين قيادة عملية الكرامة والقوات الخاصة، وبعد اجتماعات عقدها خليفة حفتر مع قادة الصاعقة لنزع فتيل الأزمة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها منتسبو الصاعقة في بنغازي احتجاجا على قرارات حفتر الأخير بإقالة ونيس بوخمادة من رئاسة الغرفة الأمنية في بنغازي، واحتجاز محمود الورفلي القيادي في القوات الخاصة على خلفية اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وأصدرت القوات الخاصة اليوم بيانا جاء فيه أن القوات الخاصة منضوية تحت قيادة الكرامة المتمثلة في حفتر ورئيس أركانه عبدالرازق الناظوري، وتبرأ البيان من الأفراد غير المنضبطين والذين قاموا بإغلاق الشوارع في الأيام الماضية في بنغازي احتجاجا على قرارات حفتر.

وكان قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد طالب بضرورة ظهور الضباط و ضباط الصف من القوات الخاصة الصاعقة وألا يختزل اسم القوات الخاصة فى شخص ونيس بوخمادة.

وجاء ذلك في اجتماع عقده قادة عسكريون مع خليفة حفتر في مقر قيادة عملية الكرامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي السبت الماضي، بحسب الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة ميلود الزوي، الذي أوضح أن القيادة تعهدت بدعم “مكتب الشهداء والجرحى” بالقوات الخاصة بسيارة إسعاف وسيارة خدمة..

وحضر الاجتماع خمسة وثلاثون من الضباط والجنود وعلى رأسهم آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة.

وأضاف ميلود الزوي – عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك – أنه لا وجود لأي مؤامرة تحاك من قيادة عملية الكرامة بخصوص القوات الخاصة الصاعقة، مبينا أن حفتر وافق على إنشاء مركز للتدريب تابع للقوات الخاصة.

وأشار الزوي إلى أن قيادة عملية الكرامة وافقت على صرف 3 ملايين دينار للأفراد الاحتياط العاملين في الأعمال الحرة كمنحة، ووافقت على صرف مبلغ مالي لإصلاح السيارات المستهلكة الخاصة بالصاعقة.

وكان خليفة حفتر قد أعفى ونيس بوخمادة من رئاسة الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، وأوكل مهامها إلى رئيس الأركان التابع لعملية الكرامة عبدالرازق الناظوري، وبحسب ميلود الزوي جاء ذلك نظرا لتكليف القوات الخاصة بمهام في محور درنة

الجدير بالذكر أن عملية الكرامة تمكنت من السيطرة على مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المواجهات مع مجلس شورى ثوار بنغازي، وتعتبر كتيبة الصاعقة واحدة من أكبر الكتائب الموالية لقائد العملية خليفة حفتر.

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