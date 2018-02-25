انطلاق دورة “الشراكة المجتمعية” بجالو

أخبار ليبيا 24 – خاص
أقيمت، اليوم السبت، بقاعة المركز الثقافي جالو الدورة التدريبية حول” الشراكة المجتمعية ” التي تنظمها وتشرف عليها مكتب مفوضية مؤسسات المجتمع المدني جالو
وتهدف الدورة إلى القيادة التحويلية وكيفية اشراك المؤسسات الدولة وربطها بالمؤسسات الاهلية و المجتمعية المتمثلة في مجلس اعيان والحكماء والتي من شانها تحقيق اهداف المواطن
وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية .
وتأتي هذه الدورة في اطار البرنامج العام لمفوضية مؤسسات المجتمع المدني خلال العام 2018 لرفع كفاءات القطاعات والمؤسسات الأهلية بالمدينة.
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