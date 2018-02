«العريبي»: اجتماع «المؤتمر البرقاوى» يُناقش التوزيع العادل لثروة النفط

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، إنَّ اجتماع المؤتمر البرقاوى الجامع يأتي من أجل المُطالبة بدستور الـ51 والتوزيع العادل لثروة النفط لجميع الأقاليم.

وأضاف «العريبي»، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ «المؤتمر البرقاوى الجامع» سيجتمع خلال الأيام القادمة فى مدينة بنغازى، قائلاً: «الاجتماع سيضم جميع الأطياف».

وأشارَ «العريبي»، إلى أنَّ أن الاجتماع القادم سيُطالب أيضًا بإيقاف ميزانية «الوفاق» حتى يتم التوزيع العادل.

