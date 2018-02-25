الصاعقة تجهز سرية مقاتلة لتوجه إلى درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، اليوم السبت، أمرا بترقية شهداء وجرحى القوات الخاصة الذين صرفت لهم أرقام عسكرية نظامية إلى رتبة عريف.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقةميلود الزوي، إن الصاعقة بدأت في تجهيز سرية قتالية من الكتيبة الأولى سميت (جحيم الصاعقة المقاتلة ) مبينا أنها تستعد الآن للتوجه إلى درنة .

وأوضح الزوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر أمر بتخصيص مركز تدريب سلوق للقوات الخاصة لتخريج دماء جديده .

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