«مفوضية المجتمع المدني» بـ جالو تُنظم دورة تدريبية عن الشراكة المُجتمعية

بقاعة المركز الثقافي جالو، أقيمت، اليوم، الدورة التدريبية حول الشراكة المجتمعية، التي تنظمها وتُشرف عليها مكتب «مفوضية مؤسسات المجتمع المدني جالو»، إذ تهدف الدورة إلى القيادة التحويلية وكيفية إشراك مؤسسات الدولة وربطها بالمؤسسات الأهلية والمجتمعية.

وتأتي هذه الدورة، في إطار البرنامج العام لمفوضية مؤسسات المجتمع المدني خلال العام 2018 لرفع كفاءات القطاعات والمؤسسات الأهلية بالمدينة، وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

