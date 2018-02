على خطى «أبو سهمين».. مرغم وعبد العزيز يُعلنان دعمهما للإرهاب ورفض «الصخيرات»

المتوسط – سامر أبو وردة:

أيدَّ عضوا المؤتمر الوطني العام السابق محمد مرغم ومحمود عبد العزيز التصريحات الصادرة مؤخرًا عن رئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته، نوري بوسهمين، مُستنكرين -في الوقت ذاته – من انتقدوا تصريحاته من أعضاء المؤتمر.

وقال عبد العزيز إن: «الجميع يعلم أن المؤتمر الوطني العام هو الذي يُمثل السلطة الشرعية لثوار فبراير، وثوار بنغازي ليسوا استثناءً من ذلك، وأن كل أعضاء المؤتمر كانوا على علم بدعم تنظيم ثوار بنغازي».

وألمحَ عبد العزيز إلى سابق علم كلاً من عبد الله الثني، وعلي زيدان بدعم ما يسمى بـ«ثوار بنغازي»، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله بأنهما كانا على اتصال بقيادات ذلك التنظيم، وأنهما كانا يعطونهم التعليمات.

بدوره، قال مرغم إن دعم ما يسمى بـ«ثوار بنغازي» فعل قانوني مشروع قامت به السلطة الشرعية في الدولة، مؤكدًا أن هذا التنظيم تنظيمًا شرعيًا منضوي تحت لواء المؤتمر الوطني، وأنها جزء من الجيش الليبي، ولم يتم وصفها بالإرهاب إلا من قبل برلمان طبرق.

كما زعم عبد العزيز قيام بعض أعضاء بنغازي بمجلس الدولة حاليًا، الذين كانوا أعضاءً بالمؤتمر الوطني، باتهام «أبو سهمين» بالتقصير في دعم تنظيم ثوار بنغازي.

كما اتفقا على رفض اتفاق الصخيرات، وطالبا رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بالوقوف ضد ما أسموه «الانقلاب العسكري».

جاء ذلك خلال حلقة أمس السبت، 24 فبراير/ شباط، من برنامج الأسئلة الخمسة، الذي يذاع على فضائية «النبأ»، المملوكة للقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج.

