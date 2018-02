المتوسط:

قالَ عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أبو بكر بعيرة، إنَّ الخلافات بين الأجهزة الأمنية في بنغازي تُعطي فرصة للخلايا النائمة، باستغلال هذا الوضع، وتنفيذ هجمات إرهابية.

ودعا «بعيرة»، خلالَ تصريحاتٍ صَحافية، الأجهزة الأمنية في المدينة إلى الاتفاق والتفاهم وضبط الأمور.

وأشار «بعيرة»، إلى أنَّ مَا حدث في مدينة بنغازي من استهداف طال مسجدي بيعة الرضوان وسعد بن عبادة «أمرًا طبيعيًا»، خاصة أنَّ بنغازي إحدى المدن الكبيرة في ليبيا، ومن الصعب السيطرة عليها وتأمينها في وقت قصير بعد كل ما شهدتهُ المدينة من حرب للقوات المسلحة لتحريرها من الجماعات الإرهابية.

The post «بعيرة»: الخلافات بين أجهزة الأمن تمنح الإرهابيين فرصة لتنفيذ هجمات إرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية