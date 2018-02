«بنغازي الطبي» يتوسع في قسم النساء والتوليد

المتوسط:

قالت فوزية الشريف رئيس قسم النساء والتوليد في مركز بنغازي الطبي، إنَّنا بِصدد البدء في زيادة السعة السريرية لِباقي الأقسام الأخرى، وإعادة تفعيل عيادة أمراض النساء في القريب العاجل في مركز بنغازي الطبي.

وأضافت «الشريف»، أنَّ هناك اهتمامًا بزيادة السعة السريرية لقسم النساء والحوامل من قبل إدارة المركز الطبي والقسم، موضحة أنَّهُ تم تجهيز قسم الحوامل حيث يشمل 4 غرف، وكذلك يحتوي على عدد 8 أسرة، بالإضافة إلى طاقم التمريض والمعاون الصحي المتواجدين لخدمة المريضة داخل القسم.

وأشارت «الشريف»، إلى أن المركز يعتبر هو الوحيد الذي يسعي لتقديم الخدمه الطبية المتميزة، حيث كان الهدف من زيادة السعة السريرية ناتج عن ازدحام الحالات التي تفوق عدد الأسرة الموجودة في قسم النساء.

