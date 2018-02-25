معيتيق يبحث ملف الأمن داخل مصراته مع وزير الداخلية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، رفقة وزير الداخلية العميد” عبدالسلام عاشور”، في مدينة مصراته ملف الأمن داخل المدينة مع عميد البلدية “مصطفى كرواد”، وعضو المجلس البلدي” علي أبوستة”، بحسب وكالة الانباء الليبية.

ووفقا لإدارة التواصل والاعلام فقد عرض كل من عميد البلدية وعضو المجلس البلدي على معيتيق وعاشور خلال اللقاء الذي عقد في مقر البلدية الجهود التي يقوم بها منتسبو مديرية الأمن، والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على استتباب الأمن داخل المدينة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.

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