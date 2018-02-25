من يقف وراء محاولة اغتيال بشير صالح؟

قال سفير ليبيا السابق لدى سلطنة عمان (محمد خليفة العكروت) اليوم الأحد إن بشير صالح “لديه خزنةٌ من المعلومات وكنزٌ من الثروات”.

وأضاف العكروت قائلا “مافيا المال اعتقد وراء تعرض بشير صالح لإطلاق النار عليه، ليس مافيا المال في ليبيا فقط، بل على مستوى دول اخرى، تعلم ماعند السيد بشير، تريد طمس خيوط الوصول الى ماعنده من كنوز، تريد بعثرة الاوراق وخلطها ثم حرقها ودفنها”.

وأوضح العكروت أن باغتيال بشير صالح “يسهل عليها تنفيذ خططها بالوصول الى ما كان رئيس جنوب افريقيا زوما يمنعها عنه”، مختتما بالقول “زوما ترك الحكم، وبشير صالح يجب ابعاده بالموت، لتخلو الساحة ممن يعرفون ويتحكمون في الكنز”، مناشدا من في سدة الحكم “على الدولة الليبية ان تسابق الزمن وتسرع الخطى، والاّ ،، والاّ ،، سيتم ابعاد بشير ، وتدفن معه خريطة استخراج الكنز”.

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