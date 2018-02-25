مدير قناة الشبابية يوجه خطاباً مفتوحاً لرئيس المجلس الرئاسي

وجه مدير عام قناة الشبابية الفضائية (نبيل السوكني) اليوم الأحد خطابا مفتوحا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (فائز السراج) جاء فيه:

السيد // فائز السراج

انا مواطن ليبي بسيط لا اطمح في منصب ولا جاه ولست بطامع بشيء

كل ما في الامر ان جاء في بالي ان اقول لك هذه الكلمات والتي اتمنى ان تصلك وتعيرها ولو القليل من اهتمامك …

وسأخاطبك كون ما حصل قد حصل وانت الان على رأس الهرم …

بلادنا في وضع اقتصادي وأمني وسياسي مزر جدا مع نسيج اجتماعي نراه يتفكك يوما عن يوم ولاداعي هنا ان اذكرك بما فيه البلاد من انقسام وتشظي فأنت لا شك ادرى مني .

كل ما اطلبه منك واعتقد انه طلب شرعي ومن حقي وحق كل ليبي عليك ان ..

تخرج في التلفزيون وتقول لنا الحقيقة الكاملة

قل لنا من يعرقل قيام الدولة ومن يمنعك من ان تبدأ في إجراءات بنائها..

قل لنا من وراء الانقسام الحاصل الان.

اذكر لنا من هي الجهات التي لها مصلحة في اختفاء بلادنا من خريطة او أطلس البلدان.

سمي لنا الجماعات التي تمول الميليشيات وتقف وراءها.

اذكر لنا اسماء الأشخاص المعرقلين لنا ولا تخش أحدا منهم.

اذكر لنا من وراء انهيار عملتنا الوطنية.

اذكر لنا من وراء تهريب أرزاقنا.

سمِ لنا الدول الداعمة للإرهاب في بلادنا ولماذا

اذكر لنا من وراء افلاس مصارفنا وغلاء معيشتنا مع ترديها …

الكثير من المعلومات نحن نريدها وانت تملكها وهي حق مكتسب لنا كون البلاد بلادنا ومن حقنا نفهم ومن واجبك مصارحتنا بما يدور ..

قل لنا الحقيقة كاملة دون اتهام جزافي لأحد ودون الخوف من أحد وسترى بأم عينيك كيف سيتصرف الشعب مع اعدائه وسترى كيف ينتقم الشعب من جلاديه …

لا تتردد ولا تخف فالدنيا فانية والحياة مواقف والموت في سبيل العرض والشرف والوطن شهادة

لو فعلت سيخلدك التاريخ على انك اول من صارحنا بحقيقة وأسباب مانحن فيه من ترد وهوان على انفسنا والناس .

لو فعلت فلن ننسى صنيعك هذا ماحيينا .

ليتك تفعل ….

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