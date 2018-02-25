من هو الداعشي المصري المقبوض عليه في اجدابيا؟

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من اعتقال مواطن مصري ينتمي إلى جماعة الإخوان المصرية وتنظيم داعش يدعى السعيد القرضاوي يحاول الهرب من درنة إلى مدنية أجدابيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن قوات المكافحة قولها إن شخصا سوريا مقيما في ليبيا منذ 20 عاما، تورط في محاولة تهريب الداعشى المصري إلى مدينة أجدابيا.

ووجهت قوات مكافحة الإرهاب للقرضاوي اتهامات بتحريض الجماعات الإرهابية في مدن بنغازي ودرنة وسرت ضد الجيش.

وقالت القوات في بيان إن “المعتقل يدعى السعيد مسعود عثمان القرضاوي، مصري الجنسية يحمل جواز سفر رقم A12774093 من مواليد كفر الشيخ ويعمل طبيبا” وقد نشر العديد من الرسائل التحريضية ضد الجيش عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وأشارت قوات مكافحة الإرهاب إلى مواصلتها التحقيق في الواقعة المتهم فيها القرضاوي بعد اعتقاله مؤكدة انه كان يتواصل عبر فيسبوك مع شخص إرهابي يدعى هشام القرضاوي.

وأوضحت أنه دار بينهما حديث حول الانتخابات الرئاسية المصرية ورغبة المتهم السعيد القرضاوي في الترشح لكن انتماءه لتنظيم الإخوان منعه من الإقدام على تلك الخطوة.

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