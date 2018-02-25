اشتباكات ليلية بين قوات الجيش والجماعات المسلحة في درنة

تجددت الاشتباكات ليلا بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة والمدرجة على لائحة الإرهاب.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن قوات الجيش المتمركزة في المحور الجنوبي لدرنة تتعامل بالمدفعية الثقيلة مع الجماعات الإرهابية؛ المتمركزة بمنطقة (كسارة زيدان) في محور الظهر الحمر بالمدينة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش التي تستعد لدخول درنة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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