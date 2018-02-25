إغلاق الطريق الساحلي غرب طرابلس بسواتر ترابية

أعلن المركز الإعلامي في جنزور، اليوم الأحد، عن نصب سواتر ترابية في الطريق الساحلي غرب العاصمة طرابلس .

ولم يذكر منشور المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طبيعة الجهة التي أقدمت على هذا الإغلاق، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة «هجوم عصابات قطاع الطرق وسيطرتها على الطريق الساحلي، وتهديد سلامة مستعملي الطريق».

ونشر المركز الإعلامي صورا، لجرافات تنفذ أعمال إقامة السواتر.

وأرجع المنشور هذا الإجراء إلى «ما تعرضت له بلدية جنزور ومحطة كهرباء غرب طرابلس من هجوم لهذه العصابات مما تسبب في استشهاد اثنين من خيرة أبناء جنزور أثناء دفاعهم عن المدينة»، مشيرا إلى ما وصفه بـ«تقاعس أجهزة الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية