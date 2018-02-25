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المبشر: الأمم المتحدة تدير الأزمة الليبية ولا تسعى لحلها

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر الأمم المتحدة بالسعي لإدارة الأزمة الليبية وليس حلها.

وقال المبشر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها يديرون الأزمة الليبية ولا يسعون لحلها”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من الليبيين يبحثون عمن يوصلهم للسلطة خارج البلاد ويبذلون الغالي والرخيص من اجل ذلك”، وأردف “الرضى عن النفس لا تصله النفوس المتشبعة بالطمع” وختم بالدعوة الى “قليل من الشرف”.

وقال المبشر في تدوينة أخرى بموقع “فيسبوك” “ثلاثة أشهر أحاول إقناع نفسي أن الأمم المتحدة تسعي بين الفرقاء الليبيين من اجل الحل وفشلتُ في ذلك”.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة قدم خارطة طريق بشأن ليبيا تتضمن في مرحلتها الأولى فتح الاتفاق السياسي وتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة عليه فيما تتضمن المرحلة الثانية فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا نفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتقضي المبادرة بأن يقوم البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى الحوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين وتقضي المبادرة بأن يتم في غضون سنة الاستفتاء وإصدار الدستور وانتخاب رئيس وبرلمان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياعمى الحاج امم متحده مين. هل هناك من يجعل ثعلب حارس مزرعة دجاج. الأمم المتحدة فى حقيقة الامر امم استعماريه متحده وخاصتآ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. اصبحة وسيله فعاله لتمرير العدوان وتدمير الدول وبالأخص دولنا العربيه. انظروا الى قراراتها من ١٩٩٠ فيما يتعلق بالدول العربيه لا يغركم مبعوث عربى من هذه المنظمه المجرمه. تفكروا انجازات الوسخ بطرس غالى

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