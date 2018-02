الجيش يطارد «الجماعات المسلحة» في درنة ليلًا

المتوسط:

شهدت مدينة درنة، ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة والمدرجة على لائحة الإرهاب، وواصلت القوات المسلحة مطاردة العناصر الإجرامية والإرهابية.

وحسبما أعلن إعلام مجموعة عمليات عمر المختار، فإن قوات الجيش المتمركزة في المحور الجنوبي لدرنة تتعامل بالمدفعية الثقيلة مع الجماعات الإرهابية المتمركزة بمنطقة (كسارة زيدان) في محور الظهر الحمر بالمدينة.

