كتيبة فرسان جنزور تعلن إغلاق الطريق الساحلي بشكل رسمي

أغلقت السرية 17 بكتيبة فرسان جنزور، السبت، طريق الساحلي بشكل رسمي، مرجعة سبب إغلاقه إلى سيطرة من وصفتهم بقطاع الطرق على الطريق الساحلي عند منطقة الماية الساحلية غرب طرابلس.

وأوضحت السرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن منطقة جنزور غرب طرابلس تعرضت إلى هجوم من تلك “العصابات” مما أدى إلى مقتل شابين من أبناء المنطقة.

واتهمت السرية الحرس الرئاسي والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الطريق الساحلي، بالتقاعس والهروب من تنفيد مهام تأمين الطريق أمام المواطنيين المارين به، وفق السرية.

وتكلف السرية 17 بكتسيبة فرسان جنزور بتأمين الطريق الساحلى عند كوبري السبعة عشر الذي يبعد عن العاصمة 17 كم، منذ إنطلاق عملية فجر ليبيا في 2014.

واستلم الحرس الرئاسي المكلف من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تأمين الطريق المذكورة بعد عملية قامت بها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني أطلق عليها ” عملية تطهير ورشفانة” في ديسمبر الماضي، وفتح الطريق طرابلس الزاوية، بعد إغلاق دام لثلاثة سنوات.

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