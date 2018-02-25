وزارة صحة المؤقتة تسير قافلة طبية لمهجري تاورغاء بقرارة القطف

سيرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قافلة طبية، لتقديم الخدمات الصحية والطبية لعائلات تاورغاء المتواجدة في منطقة قرارة القطف .

‎ مدير غرفة الإسعاف والطوارئ في ديوان وزارة الصحة ابراهيم اليتيمي، بين أن القافلة الطبية شملت مجموعة أدوية ومستلزمات ومعدات طبية في مجال الإسعافات الأولية، وعقار لدغ العقارب، نظرا لإصابة عدد من الحالات في تلك المنطقة .

‎وأضاف اليتيمي، أن القافلة احتوت أيضا على أسرة طبية تم تسليمها للمستشفى الميداني بالمخيم، بحضور رئيس المجلس المحلي تاورغاء .هذا وتقوم وزارة الصحة المؤقتة بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بالإضافة إلى توفير الأدوية.

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