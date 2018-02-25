الشكشاك: ما زلنا على تواصل مع الخيّرين في مصراتة للعودة إلى تاورغاء

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إن المجلس لايزال على تواصل مع من وصفهم بـ”الخيّرين” في مصراتة لإنهاء معاناة نازحي تاورغاء وتمكينهم من العودة إلى مدينتهم.

وأوضح الشكشاك، في تصريح خاص لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بني وليد أن هناك أكثر من 250 عائلة في مخيم قرارة القطف منذ 25 يوما تعاني ظروفا إنسانية صعبة للغاية وتنتظر السماح لها بالعودة للمدينة بأمن وسلام.

واستغرب رئيس المجلس المحلي صمت الجهات الحكومية الراعية لاتفاق العودة الموقع بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، معربا عن خيبته من تخاذل بعثة الأمم المتحدة تجاه أزمة النازحين من تاورغاء منذ بدايتها وحتى الآن.

وأشار الشكشاك إلى الظروف الصعبة في مخيم قرارة القطف، موضحا أن هناك نقصا في الخيام حيث تقيم كل ثلاث عائلات في خيمة واحدة، ناهيك عن نقص دورات المياه، ونقص الأدوية ومياه الشرب وانتشار الأمراض خاصة مع برودة الطقس.

وأكد رئيس المجلس المحلي أن ثلاثة أشخاص من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة توفوا داخل المخيم نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

كما أكد أن نازحي تاورغاء ليس أمامهم إلا البقاء في هذه المنطقة النائية “قرارة القطف” حتى يسمح لهم بالرجوع إلى المدينة بالسلام وبالمحبة وبالحوار، معربا عن الأمل أن يتم ذلك في الأيام القليلة القادمة.

وأعرب الشكشاك عن اعتزازه وتقديره لجميع المدن والمناطق والقبائل الليبية التي تضامنت مع نازحي تاورغاء وقدمت لهم الدعم النفسي واللوجستي، مؤكدا أن ذلك دليل على اللحمة الاجتماعية والروابط الاجتماعية بين الليبيين.

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