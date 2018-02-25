بماذا ردت الإعلامية فاتن اللامي على منتقديها؟

خرجت الاعلامية فاتن اللامي عن صمتها لترد على منتقديها بدعوى أنها عراقية لا شأن لها بليبيا وقضاياها.

اللامي قالت ” كنت قد قررت ألا ادافع عن نفسي مقابل الحملات التي تشن ضدي تحت بند “عراقية” لا علاقة لك ببلدنا واذهبي تحدثي عن بلدك الأم “العراق”.. ولكن هذا الفيديو الذي يستضيف فيه الزميل أحمد السنوسي طالبا عراقيا تبرع لجامعته في بنغازي عرفانا للجميل وقد قضى من عمره أكثر من 15 عاما.. ولم يقل أنا عراقي “مالي ومال ليبيا”.

وأضافت اللامي “تلك المحبة التي تتخطى الزمان والمكان.. هي التي تجمعنا.. وهي الانسانية.. تلك المحبة التي تجمعنا كإخوة بعيدا عن التصنيفات .. تلك وحدها الانسانية.. تلك المحبة التي تجعلك تشعر بألم أخيك غرباوي أو شرقاوي .. وعشت معاه وأصولك مشرقية.. تلك بلا شك هي الانسانية.. تلك المحبة التي جعلتك تعيش ذكريات الطفولة والمراهقة ومقاعد الدراسة تلك التي لا يمكن لإنسان نسيانها او تناسيها.. تلك المحبة التي تربطك بزوج وابن من ذات الارض التي منحتك الكثير فلا بد أن تمنحها حبا ليس من حق أحد أن يستكثره عليك”.

وختمت اللامي ردها بالقول “الخطيب أحب أرضا منحته فلم يمنحها سوى العرفان الذي لا يجزى..وأنا مهما قلت وعدت وزدت فبجانب حبي لبلدي العراق الذي أفتخر به ..فليبيا هي عشق أسكنه ويسكنني.. وطفلا منحتني اياه تلك الأرض التي لا يمكن لي أن أوافيها حقها “ليبيا”..فهل لازلتم تستكثرون عليا تلك المحبة؟”.

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