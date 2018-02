المتوسط:

أعلن، اليوم الأحد، مكتب الهجرة الغير نظامية بالهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا، أنه انتهى من إجراءات ترحيل ونقل 78 مهاجراً إلى مركز الهجرة غير الشرعية.

وكان الهلال الأحمر الليبي أنهى في تونس وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورة إعداد فرق الإسعاف والطوارئ المجموعة السادسة، وفق خطة قسم الصحة بالأمانة العامة.

