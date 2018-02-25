كاجمان يتخلى عن العدالة والبناء ويقدم استقالته رسمياً دون توضيح الأسباب

عين ليبيا

قام عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس السبت، بتقديم استقالته بشكل رسمي من حزب العدالة والبناء، دون أن يوضح أسباب الاستقالة التي قدمها بشكل مبدئي يوم 13 فبراير الحالي.

حيث أكد كاجمان في كتاب استقالته، على دور الحزب في المساهمة الفعالة في إخراج الاتفاق السياسي إلى حيز التنفيذ بما يُلبّي الحاجة الملحة لإنهاء حالة الانقسام والصراع السياسي في ليبيا، مضمناً شكره وتقديره على الثقة التي منحت له طوال فترة انضمامه لحزب العدالة والبناء.

هذا ويعتبر كاجمان من المحسوبين شعبياً على الإخوان المسلمين في الجنوب، فهو عضو مؤسس لحزب العدالة والبناء، ورئيس مكتبه في منطقة الشاطئ في 2012، قبل أن يستقيل من الحزب.

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